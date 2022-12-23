Мухаметшин не поддержал демонтаж памятника Сталину в Татарстане

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не поддержал идею демонтировать памятник Сталину, который был установлен возле частной школы в Набережных Челнах. По его мнению, «так мы можем все перечеркнуть».

«Мы недавно проводили в "Единой России" мероприятие. Там ветераны были, которые подошли ко мне и говорят… Не можем мы, значит, сегодня установили, завтра снесли»,— сказал он заседании парламента сегодня.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что это «легендарные люди». «У кого не было ошибок. Может быть, время было такое. Но то, что сделано: победили в войне, восстановили народное хозяйство»,— выступил за сохранение памятника Сталина спикер.

Он сообщил, что готов «переговорить» с директором школы, который инициировал установку монумента.

«Вот сегодня добром вспоминали первого президента Татарстана, овациями, героя страны нашей. Но было же непростое время. Если через какое-то время какое-то поколение забудет или исказит эту роль этого человека, я думаю, нам будет не по себе. Мы живые участники всех этих непростых процессов»,— заключил Фарид Мухаметшин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"