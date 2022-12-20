Сталин на них есть

Союз татарской молодежи «Азатлык» направил в прокуратуру Татарстана обращение с просьбой проверить законность установки памятника Иосифу Сталину в Набережных Челнах. Скульптура появилась на территории частной школы. Татарские активисты считают, что надзорное ведомство должно выяснить, имеет ли эта организация право вести образовательную деятельность. В поддержку памятника выступает КПРФ. «Молодежь должна знать, какие лидеры были за тысячелетнюю историю России», говорят коммунисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Челнинские известия Фото: Челнинские известия

Обращение к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову направил председатель союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин. Он попросил главу надзорного ведомства «проверить законность установки памятника Сталину на территории частной школы в Набережных Челнах». «Просим проверить, есть ли разрешение на установку памятника, если да, то кто ее выдавал. Проводились ли общественные слушания, согласована ли установка памятника с местным и республиканскими властями, проводилась ли экспертиза памятника, согласовывалось ли с министерством культуры, привлекались ли эксперты?» — перечислил господин Набиуллин.

Татарский активист отметил, что «у общественности возникает много вопросов о законности установки этого памятника». «Эта новость вызвала немалый резонанс в нашей республике и социальных сетях, и даже бурю негодования. Личность Сталина, его имя вызывают споры и острые разногласия в нашем обществе»,— отметил Наиль Набиуллин. Он добавил, что с именем Сталина «связаны сотни тысяч жертв террора и репрессий 1937-1938 годов», в том числе татары «потеряли тогда большую часть интеллигенции, писателей и общественных деятелей: Хади Атласи, Карим Тинчурин, Газиз Губайдуллин, Фатих Карими, Мирсиет Султангалиев… И этот список можно продолжать еще долго».

Господин Набиуллин отмечает, что личность Сталина «несет в сознании татарского народа, а также в сердцах и умах миллионов людей, проживающих на территориях бывшего СССР, представителей различных религий и национальностей весьма негативную оценку». «Поэтому, на наш взгляд, установка памятника Сталину в Татарстане, Набережных Челнах, воспринимается как глумление над исторической памятью репрессированных представителей нашего народа, всех граждан нашей многонациональной страны, их родственников, их национальных и религиозных чувств, а также воспринимается как унижение татарской нации»,— говорится в обращении. Также глава союза считает, что «установка памятника Сталину может нанести непоправимый урон авторитету Татарстана на международной арене, что может негативным образом сказаться на туристической и инвестиционной привлекательности».

Напомним, об установке бронзового памятника Иосифу Сталину в начале декабря сообщил директор школы «Смеем мечтать» Максим Евтешин. По данным издания «Челнинские известия», монтаж контактной скульптуры политика завершается в 25-м городском комплексе, однако официальное открытие памятника запланировано весной (5 марта исполнится 70 лет со дня смерти Сталина). Господин Евтешин указал, что «Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство». «Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин»,— подчеркнул глава школы.

Власти Татарстана и Набережных Челнов предпочли не высказываться о памятнике Сталину. А в министерстве образования и науки Татарстана „Ъ“ сообщили, что «эта так называемая школа создана как юрлицо 4 февраля 2022 года, у него нет лицензии на образовательную деятельность». «Оно не имеет права вести образовательную деятельность»,— подчеркнули в министерстве.

Наиль Набиуллин также попросил прокурора проверить «законность деятельности этой частной школы». «Просим в кратчайшие сроки принять соответствующие меры по демонтажу данного памятника и недопущению установки памятника Сталину не только в Набережных Челнах, но и в Республике Татарстан в целом»,— заключил в своем обращении глава «Азатлыка».

В прокуратуре Татарстана вчера не стали комментировать „Ъ“ обращение татарских активистов. Наиль Набиуллин уточнил, что заявление было подано через электронную приемную прокурора. «Обращение будет рассмотрено в установленном порядке»,— сказано на сайте надзорного ведомства. Дозвониться до директора школы Максима Евтешина „Ъ“ вчера не удалось. Ранее в СМИ уже появились сообщение, что школу якобы уже проверяла прокуратура. Но тогда в надзорном ведомстве „Ъ“ сообщили, что «никаких проверок в указанной организации не было».

В защиту школы и его директора выступают в татарстанском отделении КПРФ. В связи с установкой памятника в Набережных Челнах на сессии Госсовета на прошлой неделе выступил глава татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов. «В Челнах поставили памятник Сталину. Какой ажиотаж, столько выступлений „как посмели?“… По некоторым сведениям, уже ищут, есть ли у этой школы лицензия, как с ЖКХ, экологической безопасностью, пожарной безопасностью и так далее?» — возмутился господин Миргалимов. Он считает, что «молодежь должна знать, какие лидеры были за тысячелетнюю историю России». «Какую страну они с Лениным получили и какую оставили? Да, были трагедии, драмы. А что, сейчас нет трагедий и драм?» — отметил коммунист.

Кирилл Антонов