Два человека пострадали при взрыве автомобиля в Мелитополе

В центре Мелитополя взорвался автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал происшедшее терактом. О погибших информации не поступало.

По словам господина Рогова, взрыв произошел в 12:13 по мск в центре города на входе в парк Горького. Взорвался автомобиль Renault Duster.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что взрыв произошел возле павильона, который выходит на проспект Богдана Хмельницкого. С места происшествия медики увезли пострадавшего. Telegram-канал WarGonzo, который возглавляет военкор Семен Пегов, сообщает, что во взорванном автомобиле находились два сотрудника спецслужб, они тяжело ранены, у одного оторвана конечность.

22 декабря при подрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка Каховского округа (Херсонская область).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек