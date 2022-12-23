Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков сообщил о «существенном продвижении» демилитаризации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины. Накануне президент Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс Украины «если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется».

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации»,— сказал господин Песков на брифинге (цитата по ТАСС). Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации — демилитаризацию Украины.

22 декабря на пресс-конференции Владимир Путин, говоря о том, сколько запасов вооружений тратит Россия в военной операции, заявил, что это «большие цифры». «Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, он если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется»,— сказал он. По словам Владимира Путина, военная операция на Украине направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также на защиту жителей Донбасса.

Подробнее о том, что происходит на 303-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...