Песков сообщил о «существенном продвижении» демилитаризации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины. Накануне президент Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс Украины «если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется».

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации»,— сказал господин Песков на брифинге (цитата по ТАСС). Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации — демилитаризацию Украины.

22 декабря на пресс-конференции Владимир Путин, говоря о том, сколько запасов вооружений тратит Россия в военной операции, заявил, что это «большие цифры». «Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, он если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется»,— сказал он. По словам Владимира Путина, военная операция на Украине направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также на защиту жителей Донбасса.

Подробнее о том, что происходит на 303-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».