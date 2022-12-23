Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как здесь побывали Александр Македонский, Тамерлан и Петр I.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дербент сегодня — самый древний и самый южный город нашей страны. Провести в Дербенте новогодние каникулы, мне кажется, идея необычная и колоритная. Здесь сохранились самые старинные в России христианский храм, мечеть, синагога. Название Дербент означает «Связанные ворота», «Железные ворота», часто его называли «Ворота Каспия».

Первое поселение появилось на этом месте 5 тыс. лет назад. Понятно, история города настолько богата, что пытаться пересказать ее вкратце — дело неблагодарное. С ним связана тысяча преданий и легенд. Например, Александр Македонский с трудом завоевал Дербент и входил в крепость в сильнейшем раздражении. «Ты что не знаешь,— гневно спросил он у правителя города,— что все в этом мире подчиняется мне, дань платят и люди на земле, и даже рыбы в море!» Тот ответил, склонив голову: «Я не думал, что это относится и к небесам». Александру так понравился ответ, что он не стал разрушать город и убивать жителей.

Правители Дербента не раз спасали его своей мудростью и находчивостью. Когда к городу подошел великий Тамерлан, известный своей жестокостью, тогдашний правитель Ибрагим-хан со свитой выдвинулся ему навстречу. Он подарил полководцу девять скакунов, девять сабель, девять наложниц и рабов. Девять — цифра магическая для жителей Великой Степи. «А почему,— спросил Тамерлан,— рабов только восемь?» «Девятый — это я»,— ответил Ибрагим. И город опять остался цел.

Когда Петр I входил в Дербент, началось землетрясение. Он ударил ногайкой по стене, и по воле случая оно прекратилось — местные упали на колени. Жильем себе император выбрал землянку на берегу Каспийского моря, ее соорудили солдаты. Кстати, частично она цела до сих пор. А до этого размещался самодержец в цитадели Нарын-кала, но там было скучно. Петр велел даже прорубить окно для вида на море. И теперь жители города уверены, что легендарное выражение «прорубить окно» родилось здесь. А то, что оно не в Европу, можно опустить.