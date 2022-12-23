Беглов: в Санкт-Петербурге отменили минимальное количество новогодних мероприятий

Большинство новогодних мероприятий в Санкт-Петербурге состоятся, несмотря на экономию города на фоне военной операции, заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, отменено минимальное количество традиционных праздничных событий.
Александр Беглов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях специальной военной операции. Мы отказались от ряда необязательных трат. Но считаем очень важным создать людям новогоднее настроение. У семей участников СВО, у детей, у петербуржцев и гостей города должны быть новогодние праздники, новогодние каникулы»,— сказал глава города в эфире телеканала «78», его слова приводит пресс-служба городской администрации.
По словам господина Беглова, в канун Нового года в Петербурге не будет праздничного салюта и концерта, также ради экономии городские власти не стали организовывать видеопроекции в главных туристических местах. Все остальные традиционные мероприятия состоятся или уже идут. С середины декабря в Петербурге открылись катки на Конюшенной площади и Елагином острове и рождественские ярмарки, в Эрмитаже начала работу рождественская почта. Во дворах Капеллы состоится новогодний променад, а 31 декабря и 7 января будет зажжен огонь на Ростральных колоннах. Также в городе будут идти детские утренники и елки.
«Необходимо поддерживать интерес к городу у наших гостей. Петербург только начал восстанавливать туристические потоки. Для новых впечатлений необходимы новые фотозоны, картинки в социальных сетях»,— подчеркнул глава города, добавив, что во время новогодних гуляний необходимо соблюдать профилактику респираторных заболеваний на фоне эпидемии гриппа и ОРВИ.