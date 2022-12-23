Беглов: в Санкт-Петербурге отменили минимальное количество новогодних мероприятий

Большинство новогодних мероприятий в Санкт-Петербурге состоятся, несмотря на экономию города на фоне военной операции, заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, отменено минимальное количество традиционных праздничных событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях специальной военной операции. Мы отказались от ряда необязательных трат. Но считаем очень важным создать людям новогоднее настроение. У семей участников СВО, у детей, у петербуржцев и гостей города должны быть новогодние праздники, новогодние каникулы»,— сказал глава города в эфире телеканала «78», его слова приводит пресс-служба городской администрации.

По словам господина Беглова, в канун Нового года в Петербурге не будет праздничного салюта и концерта, также ради экономии городские власти не стали организовывать видеопроекции в главных туристических местах. Все остальные традиционные мероприятия состоятся или уже идут. С середины декабря в Петербурге открылись катки на Конюшенной площади и Елагином острове и рождественские ярмарки, в Эрмитаже начала работу рождественская почта. Во дворах Капеллы состоится новогодний променад, а 31 декабря и 7 января будет зажжен огонь на Ростральных колоннах. Также в городе будут идти детские утренники и елки.

«Необходимо поддерживать интерес к городу у наших гостей. Петербург только начал восстанавливать туристические потоки. Для новых впечатлений необходимы новые фотозоны, картинки в социальных сетях»,— подчеркнул глава города, добавив, что во время новогодних гуляний необходимо соблюдать профилактику респираторных заболеваний на фоне эпидемии гриппа и ОРВИ.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург