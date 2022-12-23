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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области могут начать обучение женщин обращению с оружием

Губернатор Белгородской области во время прямого эфира во «ВКонтакте» ответил на вопрос об организации обучения женщин самообороне.

Местная жительница спросила у главы региона по поводу участия женщин в ополчении: «Дай бог, конечно, не понадобится, но все же тренируют мужчин. А женщин? Вот я мама, в случае чего максимум, что могу взять для защиты,— лопату. Вот провели уроки первой помощи. А почему бы не провести урок, как собрать и зарядить автомат? Может, женщин обучить для какой-нибудь разведки? Я думаю, будет много желающих».

Господин Гладков назвал обращение хорошим и поблагодарил женщину за вопрос: «Действительно, я надеюсь, что до этого не дойдет. Мужчины готовы встать на защиту своей территории, земли и домов. Наверное, можно дать возможность проявить себя женщинам, которые хотят. Я посоветуюсь и выйду с предложением».

В начале декабря господин Гладков сообщил о формировании «нескольких батальонов» добровольцев. Они «при необходимости» смогут «встать на защиту своего родного дома и своей семьи», говорил глава региона. Также на приграничных территориях Белгородской области строятся линии оборонительных укреплений.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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