FT: TSMC хочет запустить первый завод по производству чипов в Европе

Крупнейший в мире производитель чипов — тайваньская компания TSMC — ведет переговоры об открытии своего первого завода в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, переговоры находятся на продвинутом уровне. TSMC планирует открыть завод в Дрездене.

Как сообщают источники, в начале 2023 года группа топ-менеджеров компании приедет в Германию для изучения местных цепочек поставок компонентов, необходимых для производства чипов, а также для обсуждения уровня государственной поддержки нового завода. Это будет уже вторая подобная поездка за последние полгода. По данным FT, вскоре после этого компания окончательно решит, собирается ли она инвестировать в этот завод. Если решение будет положительным, его строительство должно начаться в 2024 году.

Как отмечают источники, решению построить завод в Европе способствовал высокий спрос на чипы со стороны местных автопроизводителей. На заводе в Дрездене планируется производить не слишком передовые чипы на техпроцессе 22 нм и 28 нм (самыми передовыми сейчас являются 3 нм чипы).

В начале декабря TSMC объявила о том, что втрое, до $40 млрд, увеличит инвестиции в свой американский завод по выпуску передовых чипов.

Яна Рождественская