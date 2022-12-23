Медведев связал потолок цен на газ с бессилием Евросоюза в энергетической сфере

Ведение потолка цен на газ в Евросоюзе объясняется «зоологической ненавистью» к России и бессилием Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, еще несколько лет назад установленный передел в €180 за МВт•ч показался бы удивительным всем участникам газового рынка. Европа, по мнению господина Медведева, понесет от потолка лишь убытки.

«Решение по "потолку цен на газ" дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России, исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские". То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram.

Он добавил, что газовый потолок был принят с огромным числом оговорок, позволяющих блокировать его применение, потому «по-серьезному не сработает».

«Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу "сделаем хоть что-то". Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте»,— продолжил зампред Совбеза.

По его словам, цену в €180 за МВт•ч никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе «даже в самом счастливом или страшном сне». Дмитрий Медведев отметил, что цены на газ будут сохраняться на высоком для европейских потребителей уровне.

22 декабря Совет Европы официально утвердил потолок на цену газа на уровне €180 за МВт•ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года при условии, что фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в течение трех дней не только превысит этот уровень, но и оторвется от цен СПГ больше, чем на €35. Ограничения касаются любого газа, поступающего по трубам. Сейчас трубопроводный газ поступает в ЕС из России, Норвегии, Азербайджана, а также из Алжира и Ливии. Ранее ЕС ввел лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Россия готовит на эти решения ответ. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что введение лимита цен лишь усилит дефицит топлива в Европе.

Об ограничениях в отношении российских энергоресурсов — в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Дарья Эрозбек