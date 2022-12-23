В Белгородской области на улучшение жилищных условий молодых семей направят 281 млн рублей

В 2023 году на улучшение жилищных условий молодым семьям Белгородской области предусмотрено 281,5 млн руб. социальных выплат, рассказали в пресс-службе правительства региона. Это позволит 150 семьям региона улучшить жилищные условия.

В 2022 году на эти цели было выделено более 550 млн руб., которые помогли улучшить жилищные условия 587 молодым семьям. В 2021 году сумма социальных выплат на эти цели составила 148,9 млн руб., в 2020-м — 136,3 млн руб.

Жилищная программа предполагает социальные выплаты на улучшение жилищных условий в размере 35% для семей с детьми или 30% для семей, не имеющих детей, от расчетной стоимости жилья. Предусмотрены также дополнительные выплаты в размере 5% при рождении ребенка в период реализации основной выплаты.

О том, почему предложение жилья восстанавливается быстрее спроса, читайте в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий