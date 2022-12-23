Заксобрание Свердловской области в 2022 году рассмотрело 169 законодательных актов

В ходе осенней сессии Законодательное собрание Свердловской области приняло к рассмотрению 69 законодательных актов, 67 из которых стали законами. Об этом рассказала председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина на пресс-конференции. «В целом по году рассмотрели 169 актов, из них 164 стали законами, в их числе 38 социально-ориентированных. На решение социальных вопросов из областного бюджета направлено 240 млн руб.», — резюмировала госпожа Бабушкина.

По ее словам, при рассмотрении законопроектов депутаты учитывали социально-экономическое развитие региона, в том числе развитие промышленности, экологическую безопасность, вопросы переселения граждан из ветхого аварийного жилья и формирование бюджета.«Большое внимание уделяли социальным вопросам — поддержке семьи, материнства, граждан, участвующих в СВО, семей мобилизованных»,— пояснила госпожа Бабушкина.

Ранее заксобрание Свердловской области внесло изменения в ст. 15 областного закона «О защите прав ребенка», которые предполагают запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений среди несовершеннолетних. Также заксобрание приняло региональный закон о референдумах. Как пояснил его соавтор депутат от «Единой России» Дмитрий Жуков, закон предполагает увеличение порога по количеству участников инициативных групп для проведения референдума. По его словам, низкие рамки требований к организации референдума склоняют граждан к злоупотреблению права, из-за чего на обсуждение могут выноситься незначительные для процедуры вопросы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Катерина Якушева