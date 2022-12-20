В Свердловской области ввели запрет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в ст. 15 областного закона «О защите прав ребенка», которые предполагают запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений среди несовершеннолетних.

По словам одного из авторов законопроекта Леонида Хаютина, внесение изменений связано с приведением областного законодательства с федеральным. «Это связано с внесением изменений в ст. 14 федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», регламентирующие вопросы защиты ребенка от информации, пропаганды, агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. В областном законе "О защите прав ребенка" воспроизводится положение федерального закона»,— пояснил господин Хаютин. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания губернатором.

Напомним, федеральный закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в РФ был принят в конце ноября. Его авторы пояснили, что закон разработан в целях установления механизма «защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также защиты детей от деструктивной информации».

За нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ грозит штраф от 50 тыс. руб. до 400 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. руб. до 800 тыс. руб. — для должностных лиц, от 800 тыс. руб. до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток — для юридических лиц.

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Василий Алексеев