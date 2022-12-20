В Свердловской области приняли новый закон о референдумах

Законодательное собрание Свердловской области приняло региональный закон о референдумах. Как пояснил его соавтор депутат от «Единой России» Дмитрий Жуков, закон предполагает увеличение порога по количеству участников инициативных групп для проведения референдума. По его словам, что низкие рамки требований к организации референдума склоняют граждан к злоупотреблению права, из-за чего на обсуждение могут выноситься незначительные для процедуры вопросы. Господин Жуков считает, что новый закон позволит выдвигать более продуманные инициативы, сократит число отказов по предложениям референдумов и сократит бюджетные траты на их проведение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание законодательного собрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно новому закону число участников инициативной группы зависит от количества зарегистрированных избирателей в конкретном муниципалитете. В городе, в котором проживает до 15 тыс. человек, количество человек в инициативной группе должно составлять не менее 20 человек. В муниципалитете с населением 15-50 тыс. человек — не менее 50, от 50 тыс. до 100 тыс. — не менее 100, от 100 тыс. до 500 тыс. — не менее 150. Если в муниципалитете зарегистрировано свыше 500 тыс. избирателей — инициативная группа должна включать не менее 200 человек. Для проведения регионального референдума по новому закону требуется не менее 300 человек в инициативной группе.

До принятия закона для проведения референдума в Свердловской области требовалось 20 участников в инициативной группе и 10 для муниципалитета.

Закон «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» был принят большинством голосов. Против выступила фракция КПРФ. Как пояснил лидер свердловских коммунистов, вице-спикер Александр Ивачев, процедура проведения референдума и без того осложнена. По его словам, КПРФ в последние годы пыталась организовать два референдума: о поддержке «детей войны» и пенсионной реформе. Однако в обоих случаях коммунисты получили отказ избирательной комиссии в регистрации инициативной группы. «Какой смысл усложнять эту процедуру, если и так ее никто не может преодолеть»,— заявил господин Ивачев.

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Василий Алексеев