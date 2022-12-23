Серебряный призер пекинской Олимпиады Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации фигурного катания на коньках РФ.
«РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что за день до короткой программы чемпионата фигуристка почувствовала недомогание.
Александра Трусова
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Александра Трусова — первая в истории фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одной программе. 1 октября 18-летняя Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, перенесшая летом операцию на ноге, также не будет участвовать в чемпионате. В женском одиночном катании выступит действующая чемпионка России Камила Валиева.
Подробнее о чемпионате — в материале «Ъ» «В Красноярск со своими тулупами».