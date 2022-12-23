Серебряный призер пекинской Олимпиады Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации фигурного катания на коньках РФ.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишут, что за день до короткой программы чемпионата фигуристка почувствовала недомогание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Трусова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александра Трусова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александра Трусова — первая в истории фигуристка, исполнившая пять четверных прыжков в одной программе. 1 октября 18-летняя Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, перенесшая летом операцию на ноге, также не будет участвовать в чемпионате. В женском одиночном катании выступит действующая чемпионка России Камила Валиева.

Подробнее о чемпионате — в материале «Ъ» «В Красноярск со своими тулупами».

Милена Костерева