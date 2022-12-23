Гособвинение обжаловало приговор бывшему вице-мэру Барнаула, осужденному за взятки

Прокуратура подала представление на приговор бывшему вице-мэр Барнаула Юрию Еремееву, которого за взятки приговорили к штрафу в размере 800 тыс. руб. Информация об этом опубликована в карточке дела на сайте Центрального райсуда.

Приговор Юрию Еремееву вынесли 7 декабря. По ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы) ему назначили штраф в размере 800 тыс. руб. Кроме того, суд запретил бывшему чиновнику в течение двух лет занимать должности в госорганах.

Как установило следствие, а затем и суд, в 2015 году Юрий Еремеев, занимая в то время пост главы администрации Центрального района Барнаула попросил главного инженера муниципального предприятия Андрея Овсянникова произвести строительно-монтажные работы на земельном участке, принадлежащем чиновнику. Инженер, говорится в деле, оплатил работы строительной бригады из собственных средств. Чтобы не возвращать ему 80 тыс. руб. глава района пообещал помощь в трудоустройстве. Он обеспечил включение кандидатуры инженера в муниципальный резерв управленческих кадров Барнаула. Позднее тот был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района города Барнаула.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев