В посольстве РФ заявили о неудачных попытках США подорвать развитие России

Советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев, комментируя введение очередных антироссийских санкций, назвал действия Вашингтона неконструктивными. Господин Леденев считает, что расширение ограничений со стороны американского правительства значительно ухудшает развитие двусторонних отношений.

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьезным негативным последствиям для "третьи" стран»,— сказал господин Леденев (цитата по сайту посольства).

При этом, отметил дипломат, применение рестрикций в отношении крупных международно-признанных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США. По его словам, американские ученые не раз высказывались против подобных мер из-за угрозы разрыва профессиональных отношений с российскими коллегами.

«От этого страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений»,— добавил советник-посланник.

Накануне, 22 декабря, Вашингтон расширил список санкций в отношении России из-за военной операции на Украине и внес в него его еще десять российских компаний, в частности, организации, специализирующиеся на развитии технологий в области водного транспорта, а также научные институты.

Милена Костерева