Россия поставила ядерное топливо Венгрии в обход Украины

Венгрия получила от России новую партию ядерного топлива для АЭС в Пакше, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, поставку осуществили по новому маршруту через Болгарию и Румынию. До этого топливо перевозили по железной дороге через Украину.

Господин Сийярто называл смену маршрута хорошей новостью. «Поскольку железнодорожные перевозки через Украину и воздушные перевозки через северную часть Центральной Европы стали невозможными, потребовалось новое решение»,— сообщил он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что топливо сначала было доставлено на корабле в Болгарию. После этого его погрузили погружено на поезд и перевезли через Румынию в Венгрию. Вчера, 22 декабря, топливо выгрузили на атомной электростанции. Министр добавил, что АЭС хватит топлива на несколько месяцев, передает ТАСС.

Венгрия призывала Евросоюз не вводить санкции против российской ядерной энергетики не попадет под санкции. Венгрия и Россия вместе строят АЭС «Пакш-2». Две страны еще в конце 2014 года подписали документы о строительстве пятого и шестого энергоблоков с реакторными установками по российскому проекту ВВЭР-1200. Россия выделила Венгрии на проект «Пакш-2» государственный кредит до €10 млрд, что составило 80% общей стоимости работ в €12,5 млрд.

Лаура Кеффер