Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Автодилеры» и «Машиностроение»

«Ъ-СПб» публикует имена наиболее успешных руководителей в сфере машиностроения и автодилеров в Санкт-Петербурге, вошедших в ежегодный рейтинг лучших топ-менеджеров ведущих отраслей экономики города.

Лидером в номинации «Автодилеры» стал генеральный директор «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. На второй строчке расположился региональный директор АО «Автодом» Евгений Войтенков, следом – председатель совета директоров ГК Wagner Александр Иванов.

Победителем номинации «Машиностроение» признали генерального директора АО «Обуховский завод» Михаила Подвязникова. Второе место занял заместитель генерального директора — управляющий директор АО «ОДК-Климов», до этого — заместитель генерального директора по продажам и сервису АО «ОДК» Алексанр Грачев, а третье – генеральный директор АО «Силовые машины» Александр Конюхов.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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