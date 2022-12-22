В акватории Таманского залива завершили сбор нефтепродуктов

В 18 часов основные работы по сбору нефтепродуктов в акватории Таманского залива завершили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что уже запланированы работы по вывозу собранных нефтепродуктов для утилизации на очистных сооружениях.

21 декабря в 20:40 спасателям сообщили о разливе около трех тонн мазута. Площадь загрязнения акватории составила 75 кв. м, на суше пострадали 500 кв. м территории. По данному происшествию прокуратура Краснодарского края организовала проверку для установления причин разлива нефтепродуктов и масштаба ущерба.

Татьяна Ручкина

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