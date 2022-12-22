Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В акватории Таманского залива завершили сбор нефтепродуктов

В 18 часов основные работы по сбору нефтепродуктов в акватории Таманского залива завершили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что уже запланированы работы по вывозу собранных нефтепродуктов для утилизации на очистных сооружениях.

21 декабря в 20:40 спасателям сообщили о разливе около трех тонн мазута. Площадь загрязнения акватории составила 75 кв. м, на суше пострадали 500 кв. м территории. По данному происшествию прокуратура Краснодарского края организовала проверку для установления причин разлива нефтепродуктов и масштаба ущерба.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...