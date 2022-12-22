В акватории Таманского залива Азовского моря разлилось три тонны мазута

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря произошел разлив мазута. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Как уточнили ТАСС в администрации региона, в море попало около трех тонн нефтепродуктов.

«К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения. Угрозы распространения разлитого вещества нет»,— говорится в сообщении МЧС.

О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается.

Сообщение о происшествии поступило 21 декабря в 20:40. На место отправилась оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 11-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по краю. К ликвидации последствий привлекли 40 человек и 12 единиц техники.

Анастасия Донскова

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