Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Аудит, консалтинг, право» и «Страхование»

«Ъ-СПб» публикует ежегодный рейтинг самых успешных руководителей в основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти. Их имена выбирали коллеги по отрасли и их же конкуренты. Участники опроса определили тройку самых успешных, по их мнению, руководителей своей отрасли.

Победителем номинации «Аудит, консалтинг, право» признали директора Института проблем предпринимательства Владимира Романовского. Второе место занял управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин, а третье – управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин.

Лидером в номинации «Страхование» стал директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. На второй строчке расположилась генеральный директор АО «СК "Двадцать первый век"» Надежда Аршинова. Третью позицию разделили директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование» Виталий Батов и генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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