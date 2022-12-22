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Коммерсантъ FM
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За символом года придется побегать

Во сколько обойдется живой кролик

В преддверии Нового года в несколько раз вырос спрос на декоративных кроликов. Об этом “Ъ FM” рассказали в питомниках. Животных не только покупают, но и берут в аренду на фотосессии. По словам заводчиков, в декабре интерес возрастает каждый год. В этот раз он выше, чем обычно, из-за предстоящего года кролика.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Некоторые популярные у клиентов расцветки и породы найти уже трудно, отметил руководитель питомника «Милаш Кролик» Владислав Тимохин: «Спрос начинает расти с сентября, а ближе к декабрю увеличивается в три-пять раз. Но сейчас ажиотаж вызывает и то, что наступает год Черного водяного кролика. Примерно 80-90% спрашивают о чисто белом с голубыми глазами — эта порода называется гермелин.

Какие новогодние программы пользуются спросом

Какие новогодние программы пользуются спросом

На фоне десятикратно возросшего спроса, цена питомца не очень важна, потому что купить кролика сейчас практически нереально. Дефицит во всех питомниках. Стоимость особи выросла в два-четыре раза. Вырос ли спрос на фотосессии с кроликами? На 95%. Если раньше был один заказ на съемку в месяц, то сейчас пишут каждый день, и не только частные лица, но и телеканалы, газеты, журналы».

Стоимость декоративного кролика стартует от 6 тыс. руб. и доходит до 20 тыс. руб. Причем некоторые заводчики приостановили продажи в декабре и начали тщательнее проверять клиентов. Дело в том, что животных часто покупают в подарок, а потом избавляются от них, отметила владелица питомника «Красная жемчужина» Ирина Игнатьева: «Кроликов всегда больше приобретают во время праздников. Не могу сказать, что в 2022-м возник какой-то сверхъестественный спрос.

Наибольший интерес вызывают минилопы — они маленькие, кругленькие. Сколько обычно стоят самые популярные породы? Сейчас они очень дорогие. Диапазон цен составляет от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Но я считаю, что кролик не должен стоить больше 6,5 тыс. руб., потому что затраты на него не такие большие. Я стараюсь в преддверии Нового года приостанавливать продажи. Если человек заинтересован, он в любом случае купит, в любой день».

Некоторые заводчики рассказали “Ъ FM”, что раньше кроликов для разведения привозили из-за рубежа, однако сейчас этот процесс практически прекратился.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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