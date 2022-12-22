За символом года придется побегать

В преддверии Нового года в несколько раз вырос спрос на декоративных кроликов. Об этом “Ъ FM” рассказали в питомниках. Животных не только покупают, но и берут в аренду на фотосессии. По словам заводчиков, в декабре интерес возрастает каждый год. В этот раз он выше, чем обычно, из-за предстоящего года кролика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Некоторые популярные у клиентов расцветки и породы найти уже трудно, отметил руководитель питомника «Милаш Кролик» Владислав Тимохин: «Спрос начинает расти с сентября, а ближе к декабрю увеличивается в три-пять раз. Но сейчас ажиотаж вызывает и то, что наступает год Черного водяного кролика. Примерно 80-90% спрашивают о чисто белом с голубыми глазами — эта порода называется гермелин.

На фоне десятикратно возросшего спроса, цена питомца не очень важна, потому что купить кролика сейчас практически нереально. Дефицит во всех питомниках. Стоимость особи выросла в два-четыре раза. Вырос ли спрос на фотосессии с кроликами? На 95%. Если раньше был один заказ на съемку в месяц, то сейчас пишут каждый день, и не только частные лица, но и телеканалы, газеты, журналы».

Стоимость декоративного кролика стартует от 6 тыс. руб. и доходит до 20 тыс. руб. Причем некоторые заводчики приостановили продажи в декабре и начали тщательнее проверять клиентов. Дело в том, что животных часто покупают в подарок, а потом избавляются от них, отметила владелица питомника «Красная жемчужина» Ирина Игнатьева: «Кроликов всегда больше приобретают во время праздников. Не могу сказать, что в 2022-м возник какой-то сверхъестественный спрос.

Наибольший интерес вызывают минилопы — они маленькие, кругленькие. Сколько обычно стоят самые популярные породы? Сейчас они очень дорогие. Диапазон цен составляет от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Но я считаю, что кролик не должен стоить больше 6,5 тыс. руб., потому что затраты на него не такие большие. Я стараюсь в преддверии Нового года приостанавливать продажи. Если человек заинтересован, он в любом случае купит, в любой день».

Некоторые заводчики рассказали “Ъ FM”, что раньше кроликов для разведения привозили из-за рубежа, однако сейчас этот процесс практически прекратился.

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Елена Иванова