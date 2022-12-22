Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Продуктовый ритейл» и «Лизинг»

«Ъ-СПб» в своем ежегодном рейтинге лучших топ-менеджеров основных отраслей экономики публикует имена наиболее успешных руководителей в сферах лизинга и продуктового ритейла, признанных коллегами и конкурентами.

Лидером в номинации «Продуктовый ритейл» стал совладелец сети «Семишагофф» Виталий Поздеев. На второй строчке расположился исполнительный директор дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «СПАР Миддл Волга» Антон Белоусов, следом – региональный директор по Северо-Западному, а с недавнего времени также — Южному, Приволжскому и Уральскому федеральным округам сети Metro Cash & Carry Ольга Филиппова.

Победителем номинации «Лизинг» признали генерального директора группы компаний «Балтийский лизинг» Дмитрия Корчагова. Второе место занял генеральный директор ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов, а третье – генеральный директор АО «Зест» Олег Ануфриев.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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