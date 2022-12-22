Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Дорожное строительство и ремонт» и «Радиоэлектроника и приборостроение»

«Ъ-СПб» публикует имена наиболее успешных руководителей в сфере дорожного строительства и приборостроения в Санкт-Петербурге, вошедших в ежегодный рейтинг лучших топ-менеджеров ведущих отраслей экономики города.

Победителем номинации «Дорожное строительство и ремонт» признали генерального директора АО «ВАД» Валерия Абрамова. Второе место занял генеральный директор АО «Институт "Стройпроект"» Алексей Журбин, а третье – директор по развитию АО «Буер» Владимир Лейман.

Лидером в номинации «Радиоэлектроника и приборостроение» стал генеральный директор ООО «Ракурс-Инжиниринг» Леонид Чернигов. На второй строчке расположился генеральный директор АО «Электронная компания "Элкус"» Сергей Хвощ, следом – генеральный конструктор АО «НПП "Радар ммс"» Георгий Анцев.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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