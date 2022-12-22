Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Ресторанный бизнес» и «Сфера гостеприимства»

«Ъ-СПб» в ежегодном рейтинге лучших топ-менеджеров основных отраслей экономики публикует имена руководителей в ключевых сферах экономики города, признанных коллегами и конкурентами лучшими в своем деле.

Победителем номинации «Жилая недвижимость» стал председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев. Второе место респонденты отдали председателю правления, генеральному директору «Группы ЛСР» Андрею Молчанову. Третье место занял президент группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Первое место в номинации «Коммерческая недвижимость» разделили между собой председатель совета директоров ГК «Бестъ» Андрей Лушников и председатель правления «Охта Групп» Владимир Свиньин. Вторую строчку топа занял президент холдинга «Адамант» Игорь Лейтис, а третье место досталось Игорю Водопьянову, управляющему партнеру УК «Теорема» и члену совета директоров компании Renaissance Development Эзгюру Эйридже.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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