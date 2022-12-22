Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Ресторанный бизнес» и «Сфера гостеприимства»

«Ъ-СПб» в своем ежегодном рейтинге лучших топ-менеджеров основных отраслей экономики публикует имена наиболее успешных руководителей в сферах гостеприимства и ресторанного бизнеса, признанных коллегами и конкурентами.

Победителем номинации «Ресторанный бизнес» признали совладельца ресторанной группы Dreamteam Алексея Бурова. Второе и третье места разделили совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory Артем Перук и управляющий партнер Василеостровского и Московского рынков Александр Шавлиашвили.

Лидером в номинации «Сфера гостеприимства» стал генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер» Герольд Хельд. На второй строчке расположился генеральный управляющий Lotte Hotel St. Petersburg гендиректор Дже Хёк Янг, следом – генеральный директор Dom Boutique Hotel Марианна Нойманн.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте