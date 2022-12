Хинштейн подтвердил запрет на ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает видеоигры. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии Госдумы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На наш взгляд запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает видеоигры. ...Запрещается продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает»,— сказал депутат (цитата по записи пресс-конференции Вконтакте).

По словам господина Хинштейна, если видеоигры распространяются через интернет, то правоотношения в этой сфере охватываются ФЗ 149 («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Игры, содержащие ЛГБТ-пропаганду, должны быть удалены с онлайн-площадок, уточнил депутат.

При этом, добавил господин Хинштейн, отдельное правовое регулирование компьютерных игр нужно, но не в рамках закона об ЛГБТ-пропаганде.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Согласно закону, вводятся штрафы: для физических лиц — до 800 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб. Во время подготовки законопроекта депутат от СРЗП Яна Лантратова вносила поправку, предполагающую запрет компьютерных игр, «показывающих геев, лесбиянок, трансгендеров». Однако эта поправка была отклонена.

Она также составляла следующий список игр, которые подпадают под действие закона: Inquisition, Assassin's Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и др.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

