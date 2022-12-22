Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Банковская сфера» и «Лизинг»

«Ъ-СПб» продолжает публиковать имена руководителей ключевых сфер экономики Санкт-Петербурга, возглавивших ежегодный рейтинг наиболее успешных управленцев города.

Победителем в номинации «Банковская сфера» стал председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» Александр Савельев. Второе место получил директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Кольчик. Третью строчку разделили председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» и управляющий филиалом АО «СМП банк» в Санкт-Петербурге Александр Конышков.

В номинации «Лизинг» первое место занял генеральный директор группы компаний «Балтийский лизинг» Дмитрий Корчагов. На второй строчке расположился руководитель ООО «Интерлизинг» Сергей Савинов. Топ-3 замыкает генеральный директор АО «Зест» Олег Ануфриев.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте