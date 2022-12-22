Росприроднадзор признал неудовлетворительными учения по ликвидации разливов нефти на Кубани

Комиссия по оценке соответствия тренировочных учений Росприроднадзора признала неудовлетворительными учения по ликвидации разлива нефти из подвижного состава на полигоне в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора.

Комиссией было выявлено несоответствие состава сил и средств, участвовавших в комплексных учениях, плановым требованиям. По заключению экспертов, имеющихся сил и средств оказалось недостаточно для локализации и устранения максимально возможных объемов разлива нефтепродуктов на полигоне.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о разливе 3 тонн мазута в акватории Таманского залива. К ликвидации последствий привлекли 40 человек и 12 единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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