Крымчанина приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма признал местного жителя виновным в государственной измене, отправив его на 12 лет в колонию строгого режима, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, поэтому суд не стал обнародовать имя обвиняемого.

«Закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого подсудимый житель Крыма, обвиняемый в выдаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— отметили в пресс-службе.

Ранее суд Севастополя приговорил к 12 годам колонии местного жителя Евгения Петрушина за шпионаж в пользу Украины. По данным следствия, житель города на протяжении года по заданию главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота.

Александр Дремлюгин, Симферополь