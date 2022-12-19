Севастопольца приговорили к 12 годам колонии за работу на украинскую разведку

Суд Севастополя приговорил к 12 годам колонии местного жителя за шпионаж в пользу Украины, сообщили «Ъ» в региональном управлении ФСБ.

По данным спецслужбы, житель города Евгений Петрушин на протяжении года по заданию главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности российского государства.

Мужчину задержали весной 2021 года. Суд Севастополя приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовал на 100 тыс. руб.

Напомним, в 2021 году крымчанина Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене в пользу Украины, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь