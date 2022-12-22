Песков раскрыл содержание послания Путина, переданного Медведевым Си

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поездку зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Китай. Во время нее господин Медведев передал председателю Китая Си Цзиньпину послание от Владимира Путина. Дмитрий Песков сообщил, что «обмен и рабочими посланиями, и другими месседжами», между главами двух государств происходит постоянно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев (слева) и Си Цзиньпин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Оно касалось двусторонних отношений, международных отношений и продвинутых отношений. Партнерства между Россией и Китаем. Стратегического партнерства»,— рассказал пресс-секретарь о содержании послания.

Также он подчеркнул, что господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом. «Я не знаю точно, был ли уже контакт и доклад по результатам поездки. Но у меня нет сомнений, что при первой возможности это произойдет»,— сказал представитель Кремля.

Встреча зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и лидера КНР Си Цзиньпина, состоялась 21 декабря в Пекине. Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин договорились об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями, а также обсудили общее сотрудничество двух стран и конфликт на Украине.

Подробнее о поездке Дмитрия Медведева читайте в материале «Пекинский связной».