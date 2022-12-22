Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков выразил соболезнования раненному в Донецке Рогозину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранение экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которое тот получил при обстреле гостиницы в Донецке. Представитель Кремля выразил господину Рогозину, а также погибших при обстреле соболезнования. При этом он отметил, что командировки чиновников в зоне военной операции — нормальная практика.

«Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания ... И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве»,— сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что пребывание в некоторых районах новых российских регионов по-прежнему опасно и несет большие риски для жизни. «Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, — выполнять их миссию»,— добавил он.

Обстрел гостиницы в Ленинском районе Донецка произошел накануне, 21 декабря. В результате два человека погибли. Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, а также сопровождающие их люди были ранены. Господину Рогозину предстоит операция. Врачи считают осколок неизвлекаемым.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...