Песков выразил соболезнования раненному в Донецке Рогозину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранение экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которое тот получил при обстреле гостиницы в Донецке. Представитель Кремля выразил господину Рогозину, а также погибших при обстреле соболезнования. При этом он отметил, что командировки чиновников в зоне военной операции — нормальная практика.

«Смотрите, есть командировки чиновников. И совершенно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие регионы, которые требуют сейчас, в переходный период, особого внимания ... И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве»,— сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что пребывание в некоторых районах новых российских регионов по-прежнему опасно и несет большие риски для жизни. «Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову своего сердца, — выполнять их миссию»,— добавил он.

Обстрел гостиницы в Ленинском районе Донецка произошел накануне, 21 декабря. В результате два человека погибли. Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, а также сопровождающие их люди были ранены. Господину Рогозину предстоит операция. Врачи считают осколок неизвлекаемым.