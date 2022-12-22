Средняя продолжительность жизни в США упала до рекордно низких 76,4 года

Средняя продолжительность жизни американцев в 2021 году составила 76,4 года. Это на 0,6 года меньше, чем годом ранее, и второй год подряд снижения. При этом показатель 2021 года является самым низким с 1996 года. Такие данные приводятся в докладе Национального центра статистики здравоохранения США (NCHS).

Как отмечается в докладе ведомства, у мужчин средняя продолжительность жизни в 2021 году сократилась на 0,7 года и составила 73,5 года, у женщин — на 0,6 года, до 79,3 года. В прошлом году на 100 тыс. человек населения США приходилось 879,7 смерти, что выше на 5,3%, чем годом ранее. Всего за год в стране было зарегистрировано 3,5 млн смертей, это на 80,5 тыс. больше, чем в 2020 году. В числе самых главных причин смерти остаются заболевания сердца (173,8 случая смерти на 100 тыс. человек), рак (146,6 случая) и COVID-19 (104,1 случая). Кроме того, значительно выросло и достигло рекордного уровня число смертей от передозировок: в 2021 году по этой причине умерло почти 107 тыс. американцев.

Комментируя данные доклада, глава отдела статистики в NCHS Роберт Андерсон заявил CNN, что за показателями смертности стоит по большей части пандемия. Так, COVID-19 привел к росту числа сердечных заболеваний на 3% и числа инсультов — на 6%. Так что сокращение средней продолжительности жизни американцев «не стало чем-то неожиданным, но оно значительно», отметил эксперт. По его оценкам, картина будет меняться в лучшую сторону, а по итогам 2023 года показатель средней продолжительности жизни может вернуться к прежнему уровню, что был до пандемии.

Как отмечают эксперты, за годы пандемии COVID-19 снизилась средняя продолжительность жизни и в целом в мире. Если в 2019 году она составляла 72,8 года, то в 2020 году уже 72 года, а в 2021 году — 71 год. В то же время в России власти сообщили о значительном росте этого показателя с конца 2021 года по настоящее время. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, этот показатель вырос на 2,3 года и составляет 70,6 года.

Алена Миклашевская