Работы по модернизации системы теплоснабжения Лысьвы идут с опережением графика

Обновление инфраструктуры города ведется за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Специалисты ресурснабжающей организации в Лысьве с опережением графика завершили монтаж пяти блочно-модульных котельных и провели реконструкцию свыше 1 км теплопроводов, которые обеспечивают теплоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов города, сообщили в МинЖКХ и благоустройства Прикамья. Обновление инфраструктуры города ведется за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что при финансовой поддержке проектов со стороны федеральных властей удается комплексно решать застарелые проблемы региона. Это позволяет повышать надежность систем теплоснабжения в территориях.

Как рассказали в краевом Министерстве ЖКХ, в 2023 году работы по модернизации системы теплоснабжения Лысьвы будут продолжены. Подрядная организация выполнит монтаж еще десяти новых и модернищацию двух устаревших котельных, а также проложит 6 км трубопроводов. Весь комплекс мер позволит обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение для более чем 60 тыс. жителей.

«Переход от централизованных убыточных котельных к распределенной генерации – это действенный способ снизить затраты и повысить качество коммунальных услуг для жителей нашего региона. Со своей стороны, Правительство Пермского края готово оказывать поддержку тем территориям, которые входят в этот процесс», – отметил зампредседателя краевого Правительства Андрей Кокорев.

В МинЖКХ Прикамья напоминают, что для привлечения федерального финансирования была разработана проектно-сметная документация по обновлению системы теплоснабжения Лысьвы. Средства на эти цели были направлены из бюджета края в рамках региональной программы. Реализация проекта обусловлена уходом от неэффективных объектов теплоснабжения местных предприятий ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» и ООО «Лысьва-теплоэнерго», которые имеют высокий износ теплоисточников и стоимость транспортировки ресурса.

По словам заместителя председателя Правительства региона Андрея Кокорева, модернизация системы ЖКХ – это не только замена инфраструктуры и строительство новой, но и формирование эффективных и оптимальных подходов в работе. Это важная задача, для решения которой создаются необходимые механизмы и программы.