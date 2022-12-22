Госдума расширила аудит Счетной палатой операций Центробанка

Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении механизма проверки ряда операций Банка России за 2022 и 2023 годы. Документ позволяет передать аудит ряда операций от внешнего аудитора Счетной палате.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов, среди которых — зампред Совета федерации Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По их мнению, «в текущих условиях» из-за взаимодействия с внешним аудитором существуют риски «несанкционированного распространения информации счетов и операций Банка России». Авторы считают, что закон поможет минимизировать риски.

Обязательный аудит годовой финансовой отчетности ЦБ распределен между внешним аудитором и Счетной палатой. По ранее действующему законодательству, Счетная палата проверяла только счета и операции ЦБ, на которые распространяется действие закона о гостайне. Внешними аудиторами в 2022 году являются «ЦАТР» и «ФинЭкспертиза».

Леонид Уварчев