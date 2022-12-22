Глава комитета Госдумы допустил принятие закона о повышении возраста призыва в 2023 году

Комитет Госдумы по обороне готов к законодательной работе по увеличению возраста призыва с 18 лет до 21 года, заявил глава комитета Андрей Картаполов. Он допустил, что все изменения законодательства будут внесены в 2023 году. С инициативой касательно призывного возраста накануне, 21 декабря, выступил министр обороны Сергей Шойгу, он также предложил увеличить предельный возраст призыва с 27 до 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Картаполов отметил, что решение может быть принято «только через законы». «Мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу. Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано»,— сказал депутат ТАСС. По его словам, комитет Госдумы по обороне поддерживает инициативу господина Шойгу.

Министр обороны РФ объяснял предложение о поэтапном повышении возраста призыва необходимостью мер в ответ на наращивание сил НАТО на границе с Россией на северо-западе. По его мнению, численность вооруженных сил нужно увеличить до 1,5 млн военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тыс.

О предложении господина Шойгу — в материале «Ъ» «Неястребиный оптимист».

Леонид Уварчев