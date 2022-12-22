Пушилин сообщил о гибели двух человек при обстреле гостиницы, в которой был ранен Рогозин

Два человека погибли при обстреле гостиницы в Донецке, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. При атаке ранения получили бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Состояние ребят удовлетворительное. Имеется в виду и Дмитрий Рогозин и Виталий Павлович Хоценко. Здесь, конечно, повезло им, потому что ребята, которые находились рядом… двое погибли»,— сказал господин Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

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