Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пушилин сообщил о гибели двух человек при обстреле гостиницы, в которой был ранен Рогозин

Два человека погибли при обстреле гостиницы в Донецке, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. При атаке ранения получили бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Состояние ребят удовлетворительное. Имеется в виду и Дмитрий Рогозин и Виталий Павлович Хоценко. Здесь, конечно, повезло им, потому что ребята, которые находились рядом… двое погибли»,— сказал господин Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...