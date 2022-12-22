Что хочет бизнес от УК

О вопросах, которые остаются у бизнеса к уголовному правоприменению, говорили вчера на площадке «Деловой России». Экспертный центр бизнес-объединения по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов отчитался о подготовленном законопроекте, который предполагает внесение изменений в статьи 159.7 и 159.8 УК РФ о возмещении НДС по налоговым составам. «Сегодня дела о налоговом мошенничестве квалифицируются по общеуголовным частям 159-й статьи (мошенничество.— “Ъ”) — это означает, что ни на какие гарантии, предусмотренные законодательством, предприниматель рассчитывать не может: нельзя, в частности, возместить ущерб и таким образом освободиться от уголовной ответственности. К тому же такие дела наносят серьезный урон репутации»,— поясняет руководитель экспертного центра Екатерина Авдеева.

Число преступлений, квалифицируемых по этим статьям, растет (370 за десять месяцев 2022-го против 297 за весь 2020-й) — в том числе поэтому нужен специализированный состав, который прояснит, как именно предприниматель нарушил закон, считают в «Деловой России». В ФНС инициативу делового сообщества поддерживают, но при этом отмечают, что привлечение к уголовной ответственности — «хорошая превенция» налоговых преступлений: рецидивов по таким делам в ФНС не помнят.

В будущем члены экспертного центра предлагают поменять и части статей УК, связанные с мошенничеством при выполнении госконтрактов. Речь идет о том, чтобы обеспечить бизнесу те же гарантии, что уже предусмотрены для него по «традиционно предпринимательским» статьям. Из-за отсутствия таких гарантий, полагают в «Деловой России», предприниматели боятся работать в этой сфере.

Часть предложений, которые вчера обсуждались на площадке организации, системные: эксперты предлагают выделить в прокуратуре отдельное структурное подразделение для надзора за соблюдением прав представителей бизнеса в ходе расследования уголовных дел, а также создать для предпринимателей центр пробации, в котором можно будет получать консультативную, методологическую и психологическую помощь. Главное, чего ожидают участники встречи,— принятие поправок по гуманизации уголовного законодательства, которые по поручению Владимира Путина разработал Минюст (см. “Ъ” от 5 августа).

Кристина Боровикова