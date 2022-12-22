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Коммерсантъ FM
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Ликсутов Максим Станиславович

Личное дело

Родился 19 июня 1976 года в городе Локса Эстонской ССР. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова (2007), Международный юридический институт в Москве (2012). C середины 1990-х годов занимался поставками кузбасского угля в Эстонию. В 1999–2001 годах — президент компании «Юнитранс». В 2002 году возглавил представительство компании WorldWide Invest, на базе которой был создан «Трансмашхолдинг». В 2005–2008 годах — гендиректор ООО «Трансгрупп — финансы и инвестиции». В 2009–2010 годах возглавлял компанию «Аэроэкспресс». В апреле 2011 года назначен советником мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в декабре возглавил профильный департамент. 25 сентября 2012 года стал заместителем мэра, сохранив пост главы департамента. После прихода на госслужбу объявил, что продал доли в «Аэроэкспрессе» (12,5%), «Трансмашхолдинге» (8%) и «Трансгрупп» (25%), а также отказался от эстонского гражданства. Награжден орденами Почета, Дружбы.

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