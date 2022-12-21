Служба криминальных расследований Минобороны США усилила проверки поставок военной помощи Киеву

Служба криминальных расследований Министерства обороны США (DCIS) мониторит ситуацию с оказанием помощи Украине, включая заключение контрактов и потенциальное перенаправление американской помощи на черный рынок. Об этом в интервью Defense News заявил главный заместитель директора DCIS Джеймс Айвз, подчеркнув, что DCIS «аполитичен».

«Риск очень реален в силу того факта, что мы имеем дело с таким невероятным количеством изделий, многие из которых имеют боевые возможности, и мы делаем это очень быстро»,— заявил господин Айвз, отметив, что необходимо обеспечить надзор за процессом оказания помощи.

По словам представителя DCIS, следователи получили от украинского правительства заверения в том, что его официальные лица серьезно относятся к возможной утечке оружия. «Они (украинские чиновники.— "Ъ"), очевидно, заинтересованы в том, чтобы у них были внедрены правильные процессы… и они, безусловно, осознают, что любые проблемы должны быть доведены до сведения правительства (США.— "Ъ")»,— заявил Джеймс Айвз.

«Суть в том, что там, где есть деньги, потенциально может быть мошенничество. Поэтому, учитывая большую сумму долларов налогоплательщиков, которые идут на это, мы, естественно, будем уделять первоочередное внимание надзору»,— заявил господин Айвз.

Когда дело доходит до возможных диверсий, Айвз сказал, что офис генерального инспектора особенно обеспокоен судьбой таких вооружений, как переносные зенитно-ракетные комплексы, которые «обычно пользуются спросом независимо от субъекта». Хотя ситуация на Украине уникальна, DCIS планирует использовать уроки Ирака и Афганистана, где Пентагон выполнял большую часть своих собственных контрактов.

Хотя Минобороны и Госдеп заявили, что не нашли достоверных доказательств утечки предоставленного США оружия, они предпринимают шаги по сохранности этого оружия. В этом месяце Пентагон заявил, что на данный момент подписал связанные с Украиной контракты на сумму $9 млрд и ожидается еще больше. Размер помощи, выделенной Конгрессом Украине, в 2022 году может достичь $100 млрд. До сих пор ни одно мошенничество с контрактами не стало достоянием общественности, отмечает Defense News.

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Мария Федотова