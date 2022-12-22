«Русское время» покоряют космос

Часы марки «Русское время» вместе с космонавтами корабля «Союз МС-21» побывали на Международной космической станции (МКС) и неоднократно использовались экипажем во время выходов в открытый космос. Достаточно сказать, что хронограф командира экипажа провел в открытом космосе более 31 часа, неизменно сопровождая Олега Артемьева во всех его пяти выходах за пределы МКС.

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Интересно, что командир космической экспедиции, побывав в конце прошлого года в компании «Русское время», лично выбрал для себя и двух других членов экипажа кварцевый хронограф «Штурм» 10145331 в водонепроницаемом до 100 м черненом стальном корпусе диаметром 44,3 мм. Часы имеют сапфировое стекло, люминесцентное покрытие стрелок и часовых меток, а также указатель даты, 24-часовой индикатор «день/ночь» и тахиметрическую шкалу. Серийно они комплектуются каучуковым ремешком, а единственное изменение в конструкцию было внесено самим космонавтом: для того, чтобы надеть часы поверх объемного рукава скафандра, Олег Артемьев «пересадил» их на эластичную ленту.

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После благополучного возвращения экипажа на Землю один из экземпляров «Штурма», побывавший в космосе, был передан генеральному директору «Русского времени» Владлену Невзорову на вечное хранение в музее компании-производителя.

В настоящее время часы «Русское Время» с индивидуальной символикой — эмблемой экспедиции и корабля «Союз» — вновь покоряют космос: их носят члены экипажа «Союза МС-22», находящиеся на МКС.