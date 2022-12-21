Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой иностранной в Китае

Первая партия вакцины от COVID-19 производства американской Pfizer и германской BioNTech была отправлена в Китай. Она стала первой иностранной вакциной, одобренной китайским регулятором. О первой поставке сегодня, 21 декабря, сообщили в пресс-службе канцлера Германии Олафа Шольца.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Китая дали разрешение на использование данной вакцины, до этого в стране были разрешены исключительно местные препараты. Разрешение для вакцины Pfizer/BioNTech было дано с большими ограничениями: сделать прививку этим препаратом смогут только граждане Германии, живущие в Китае,— всего их там проживает около 20 тыс. человек. В правительстве Германии заявили, что ведут переговоры о том, чтобы доступ к вакцине получили и другие иностранцы в Китае.

В КНР вакцинируют девятью местными препаратами. Однако ни один из них не обновлялся для борьбы с более заразными новыми штаммами COVID-19, в то время как фармкомпании Pfizer-BioNTech и Moderna выпускали бустеры, которые должны быть более эффективны для борьбы с новыми вариантами. BioNTech ранее уже заключила соглашение с китайской фармкомпанией Shanghai Fosun Pharmaceutical, чтобы получить доступ на местный рынок, но решение оставалось за регулятором, и процесс затормозился.

Как Китай борется с коронавирусом — в материале «Ъ» «Локдауны запирают в карантин».

Яна Рождественская