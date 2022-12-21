По Крымскому мосту досрочно возобновили движение, остановленное из-за ремонтных работ

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновили почти на два часа раньше запланированного срока, в 16:15. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Ранее ведомство предупреждало о приостановлении движения по автомобильной части Крымского моста 21 декабря. Ремонтно-восстановительные работы должны были проходить с 13 до 18 часов.

Днем 19 декабря движение автотранспорта по мосту также было приостановлено. Для движения грузового транспорта действуют альтернативные маршруты, пролегающие через территории новых регионов РФ.

Татьяна Ручкина

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