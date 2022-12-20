Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят из-за ремонта 21 декабря

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту ограничат движение автомобилей 21 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Движение полностью остановят в период с 13:00 до 18:00. Водителям рекомендовано планировать поездки с учетом данной информации.

Ранее ограничение движения автотранспорта по мосту действовало 19 декабря в период с 12:00 до 16:45. Меры были связаны с проведением ремонта полотна Крымского моста. Для движения грузового транспорта действуют альтернативные маршруты, пролегающие по территории новых регионов РФ.

Анастасия Донскова

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