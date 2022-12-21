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Цифровое равенство 2.0: «Ростелеком» в Ростовской области построил 15 базовых станций мобильной связи

«Ростелеком» в 2022 году построил базовые станции в 15* малых населенных пунктах Ростовской области. Работы велись в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который направлен на обеспечение мобильной голосовой связью и беспроводным доступом в интернет в стандартах GSM и LTE жителей населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.

«Цифровизация российской экономики и социально-государственной сферы последние десятилетия имеет большое значение, а в нынешних условиях становится ключевой задачей. Качество связи является одним из факторов, без которого невозможно развитие территорий и бизнеса. Сейчас это фундамент, на котором растет экономика и повышается качество жизни простых граждан. Реализация первого этапа проекта устранения цифрового неравенства показала, что современные сервисы очень востребованы среди жителей небольших населенных пунктов», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

План и населенные пункты строительства базовых станций на 2022 год были определены на портале Госуслуг с помощью голосования, организованного Минцифры России. Деревни и села, получившие наибольшее количество голосов жителей Ростовской области, включены в адресную программу. Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по количеству населенных пунктов, вошедших в план этого федерального проекта. В прошлом году специалисты «Ростелекома» построили в Ростовской области 124 базовые станции и проложили более 40 км оптических линий связи в 36 муниципальных районах.

«Проект УЦН 2.0 качественно улучшает и упрощает жизнь населения в сельской местности. Люди получают возможность пользоваться электронными госуслугами, сервисами телемедицины, образовательными порталами. Жители небольших сел и хуторов больше не чувствуют себя оторванными от остального мира: они могут общаться в соцсетях и созваниваться с близкими в любое время, совершать онлайн-покупки и всегда быть в курсе последних событий», — рассказал Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Работы по устранению цифрового неравенства включены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте.

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* В 2022 году базовые станции установлены:
в хуторе Колодезный Верхнедонского района,
хуторе Макаровском Верхнедонского района,
хуторе Михайловском Верхнедонского района,
хуторе Советском Дубовского района
хуторе Караичеве Каменского района
селе Ребриковка Красносулинского района
хуторе Московском Мартыновского района
хуторе Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района
хуторе Красная Горка Матвеево-Курганского района
хуторе Лесном Матвеево-Курганского района

хуторе Новодмитриевском Милютинского района
хуторе Веселая Бахмутовка Октябрьского района
хуторе Калмыкове Тацинского района
хуторе Затонском Шолоховского района
хуторе Поповском Шолоховского района.

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