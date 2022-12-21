В Ростове усилены меры по борьбе с гриппом и ОРВИ

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростове-на-Дону развернуты дополнительные места для заболевших и продлена работа кабинетов неотложной медпомощи. Об этом написал в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

По информации градоначальника, в донской столице работу кабинетов медпомощи продлили в будние дни с 08:00 до 23:00, а в выходные — с 08:00 до 21:00. Также в городских больницах № 4 и № 7 развернули 80 дополнительных коек для госпитализации заболевших горожан. На входах в образовательные учреждения проводится термометрия.

«Закрытых школ, детских садов нет», — написал Алексей Логвиненко.

Как сообщал ранее «Ъ-Юг», эпидемиологический порог в Ростовской области превышен на 123%. Для стабилизации ситуации в регионе введены ограничения — карантин в медучреждениях, частичный переход на дистанционное обучение для школьников и дезинфекция общественного транспорта.

Анастасия Назарова