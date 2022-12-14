Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123%

Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области значительно возросла — за последнюю неделю выявлено 30 тыс. заболевших дончан (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8% выше установленного эпидемиологического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным надзорного органа, по сравнению с прошлой неделей прирост составил 38,5%. Из 225 человек с диагнозом ОРВИ у 63 выявлен грипп вируса А(Н1N1)pdm09 (98,4 %) и вируса гриппа В (1,6 %). Также было диагностировано 50 случаев заболеваний негриппозной этиологии (в 17 случаях они были вызваны РС-вирусом, 14 – аденовирусом и 19 –др. вирусами).

Роспотребнадзор призывает жителей региона носить маски в общественных местах.

Анастасия Назарова