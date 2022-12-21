Кубань заняла второе место среди российских регионов по аварийности на дорогах

Краснодарский край занял второе место в рейтинге российских регионов по количеству ДТП, составленном аналитическим агентством «Промрейтинг» на основе данных ГИБДД.

Так, за 11 месяцев 2022 года на дорогах края произошло 5229 аварий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП на Кубани снизилось на 3,5%.

Рейтинг возглавила Москва, где произошло 7112 дорожно-транспортных происшествий. На третьем месте, после Кубани, расположилась Нижегородская область (3984). Наименее аварийным регионом признан Чукотский автономный округ, где с января по ноябрь произошло всего 16 ДТП.

14 декабря администрация Кубани сообщала, что большинство инцидентов на кубанских дорогах происходят из-за нарушения водителями правил движения, в частности, неправильного выбора дистанции и несоблюдения правил обгона.

По данным ГИБДД по Краснодарскому краю, в 2022 году 60% (137 из 224) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пешеходы, произошли из-за отсутствия дорожного освещения.

Дмитрий Нестеренко

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