Глава МАГАТЭ посетит Москву для обсуждения зоны безопасности вокруг ЗАЭС

В Москве завтра, 22 декабря, пройдут консультации с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встречу с ним проведут представители МИДа, Росгвардии, «Росатома» и Ростехнадзора, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Основной темой переговоров станет создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

По словам господина Ульянова, обсуждение этой темы «идет ни шатко ни валко, но вот завтра некоторые моменты удастся прояснить». «С нашей стороны будет межведомственная делегация с участием представителей МИД, "Росатома", Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора — состав такой представительный»,— добавил дипломат на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Рафаэлем Гросси Владимира Путина не планируется.

10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

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Лаура Кеффер